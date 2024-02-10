Kuru meyve sektörü ihracat için yol haritasını belirledi

Türk kuru meyve sektörü, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatının sürdürülebilir bir şekilde arttırılması için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Oda ve Borsalar, Araştırma Enstitüleri, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri temsilcilerinden 120’den fazla katılımcının yoğun katılımı ile ‘Kuru Meyve Çalıştayı’nda bir araya geldi. Kuru meyve sektörü 2024 ihracat hedefleri için stratejilerini belirledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Kuru meyve sektörü olarak 2023 yılında 483 bin tonluk ihracatımız karşılığında ülkemize 1,6 milyar dolar ihracat geliri elde ettik ve üretim ve ihracatta dünya liderliğimizi 2023 yılında da koruduk. 2023 yılı toplam ihracatımızın 1,14 milyar dolarlık kısmı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 29, kuru kayısının yüzde 25 ve kuru incirin de yüzde 17 olmuştur. En büyük ihraç pazarımız olan Avrupa ülkelerinin kuru meyve ihracatımızdaki pazar payı %62 olarak gerçekleşirken, Japonya, ABD, Çin ve Brezilya gibi pazarlara yapılan ihracatımız da artış göstermiştir” dedi.

2024’E BAŞARILI GİRİŞ YAPTIK

Kuru meyve ihracatının yüzde 60’lık kısmının birliklerinden yapıldığına dikkat çeken Işık, “Geçen yıl yaklaşık 960 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı. 2024’e başarılı bir giriş yaptık. 25 günlük süreçte ihracatımız yüzde 37’lik artışla 50 milyon dolardan 69 milyon dolara yükseldi. Son 1 yıllık dönemde ihracatımız 978 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı sonunda Ege Bölgesi olarak hedefimiz 1,1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmak olacak. Türkiye genelinde hedefimizi ise 1,8 milyar dolar olarak belirledik. Türkiye dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiriyor. 2023 yılında 255 bin tonluk üzüm ihracatı karşılığında bir önceki yıla göre %8 artışla 465 milyon dolarlık gelir elde edildi” diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜK

Işık, “Kuru incir Türkiye’nin prestij ürünlerinden biri olan, tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen kuru incir 70.328 tonluk ihracat karşılığında 2023 yılında bir önceki yıla göre %11’lik bir artışla 271 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Türkiye’nin kuru kayısı ihracat miktarı ise bir önceki yıla göre %7 azalarak 71 bin ton olarak gerçekleşse de ihracat gelirimiz yüzde 1’lik artışla 405 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ürünlerimizin üretim miktarının ve kalitesinin arttırılması için ilgili Bakanlıklarımızla yakın iş birliği halinde çalışılmış, üyelerimizin hem yurtiçinde hem de yurtdışında yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için Bakanlıklarımız, üyesi olduğumuz uluslararası örgütler ve Avrupa Birliği nezdinde lobi faaliyetleri yürüttük.” dedi.

TURKISH DRİED FRUİTS URGE PROJEMİZİ BAŞLATTIK

Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, FRUCOM gözlemci üyesi ve INC gibi üyesi oldukları kuruluşlarla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Işık, şunları anlattı: “Turkish Dried Fruits URGE projemizi başlattık, yine Çin, Hindistan ve Rusya’da yürütmeyi planladığımız Turquality projemiz için Ticaret Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile iş birliği içinde yeni projeler geliştirdik, hem teknik hem de finansal açından proje/araştırma destekleri vererek araştırma geliştirme faaliyetlerine destekte bulunduk. Uzun yıllardır yürütülen projelerimize ilave olarak suyun yeniden kazanımı projemizi tamamladık, 2018 yılında kurduğumuz ve tüm paydaşların bir araya geldiği Üzüm, İncir, Kayısı ve Organik Ürünler Komitelerimizin çalışmalarına devam ettik.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE ÇALIŞIYOR

Başkan Işık, “Kuru meyve sektörü olarak 2024 yılı için öncelikli hedefimizin sürdürülebilir üretim ve ihracat artışı sağlamak olduğunu söylemek istiyorum. Bu hedefimize ulaşmak için üreticilerimiz, ihracatçılarımız, Bakanlıklarımız, Üniversitelerimiz ve uluslararası paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tanıtım projelerimizle sektörümüzü ve ürünlerimizin ihracatını arttırmaya, yaşanan sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışacağız.” diye konuştu.

BİLİNÇLİ TARIM YAPILMASI GEREK

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, “Ürününüz kaliteliyse her yere pazarlarsınız. Kalite üretimden, bahçeden başlar. Bazı ürünlerde özellikle incirde kaliteyi göz ardı ediyoruz. Kayısıda kalite iyileşmeye gidiyor. Yeni ürünler yaratarak Ar-Ge yaparak ilerlemeliyiz. Almanya pazarında pestisit yüzünden Türk üzümü yavaş yavaş etkisini kaybetti. İlaç sayısını sınırlamamız gerekiyor. Üzümün belli başlı 6-7 tane hastalığı vardır. Bu hastalıkları önlemek için kullanılacak 20-25 tane ilaç var. Herkese lisans verilmemeli. Tarım Bakanlığımız bu konunun üstüne düşmeli. Bizim en büyük sorunumuz ilaç. Çinliler Avrupa’dan bile daha kaliteli mal alıyor. İlaçlar belirli prosedürlerde satılmalı ve ilaçların sayısı aza indirilmeli. İlaç konusu bizim ürünlerimizin geleceğini etkiliyor. Bilinçli tarım yapılması gerekiyor” dedi.

TÜRK GIDA SEKTÖRÜ BİR BÜTÜN OLARAK TANITILMASI

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, “TİM olarak, ülkemiz ihracatçılarını ulusal ve uluslararası arenada temsil etmek, pazar alanlarımızı genişletmek ve ihracat kapasitemizi arttırmak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sene 42 ülkeye ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. TİM Tarım Kurulu ve TİM Gastronomi olarak Türk gıda sektörünün bir bütün olarak tanıtılması ve Türk ürünlerinin prestijinin arttırılması amacıyla proje oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bakanlık nezdinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Şu anda üzüm fiyatları 3 bin dolar seviyelerinde. Bu ürünün arz talebiyle alakalı. Güney Afrika’da 2 bin 500 dolar bandında olan üzümde Türk üzümünün 3 bin dolar seviyesinde olması çok onur verici. Kayısı ile incir de bizim prestij ürünümüz. Onlarda 9-10 dolar seviyelerine çıkıyor. Ortak akıl ile istişare, birlik beraberlik ve katma değerli üretim ile ülkemiz sektörümüz çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ

Çalıştayda konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin kuru meyve sektöründe başarılı olmak için planlı üretimin çok önemli olduğunun altını çizdi. Kuru meyve sektöründe İzmir’in üreten, ürettiğini işleyen ve işlediğini ihraç eden bir kimliğe sahip olduğunun altını çizen Şahin, “Türkiye’de kuru meyvenin lokomotifi ve çıkış kapısı İzmir. Bundan sonraki süreçte kuru meyveye daha fazla katma değer koymalıyız. İhracatçılarımız son yıllarda Amerika’dan Avustralya’ya, Yeni Zelanda’dan Afrika’ya dünyanın her noktasına ihracat yapar hale geldi. Kuru meyvede sadece üzüm incir ve kayısıya yoğunlaşmak yerine ürün çeşitliliğini de artırmalıyız” ifadesini kullandı.

AYDIN’DA ÜRETİLEN KURU İNCİRİN YÜZDE 30’U ORGANİK

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, 240 bin ton taze incir üretildiğini, kuru incir üretiminin 70 bin ton olduğunu ihracatının 300 milyon dolara ulaştığını, kuru incir ihracatının kaliteli ve gıda güvenliğine uyumlu şekilde devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yoğun mesai verdiklerini dile getirdi. Altıntaş, “Kuru incirde kaliteyi sağlamak için ihracatçılarımızın kerevet, ilek torbası ve diğer destekleri çok kıymetli bu desteklerin artarak sürmesini bekliyoruz. Aydın’da üretilen kuru incirin yüzde 30’u organik” diye konuştu. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Osman Akar da sürdürülebilir tarıma vurgu yaptı.