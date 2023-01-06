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  • Vatandaşlar Erdoğan’a AKP’li belediyeyi şikayet etti. AKP'li belediye olduğunu öğrenince Erdoğan ne yaptı

Vatandaşlar Erdoğan’a AKP’li belediyeyi şikayet etti. AKP'li belediye olduğunu öğrenince Erdoğan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da vatandaşların şikayetleriyle karşılaştı. Vatandaşlar, Erdoğan’a Karacabey Belediyesi’nin meralarını sattığını söyledi. Erdoğan, belediyenin AKP’li olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:56
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Vatandaşlar Erdoğan’a AKP’li belediyeyi şikayet etti

Vatandaşlar Erdoğan’a AKP’li belediyeyi şikayet etti. AKP'li belediye olduğunu öğrenince Erdoğan ne yaptı
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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyünün sakinleri, meralarını satan AKP'li Karacabey Belediyesi'ni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. AKP Bursa milletvekillerine dönerek "Kim bu belediye" diye soran Erdoğan, "Bizim belediye" yanıtını aldı.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için dün köylüler ile birlikte Ankara’ya geldi. Köylüler, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlattı.

Dernek Başkanı Efe, Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. ‘Burada 201 hanenin hakkı var’ dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye” diye sordu.

Erdoğan ile AKP Bursa Milletvekilleri arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Kim bu belediye? Hangi belediye, bu belediye kim?

Çavuşoğlu: Ali Özkan, bizim belediye, Karacabey Belediyesi.

Erdoğan: E nasıl yapıyor öyle bir şey?

Çavuşoğlu: Kanuni yetki var efendim.

Erdoğan: Ne demek kanuni yetki var ya. Şimdi siz ikiniz hukukçusunuz. (Belediyeyi kastederek) Nasıl satıyorsun?

Gürel: Benim bilgim yoktu efendim, hemen ilgileneceğiz.

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Adamına Göre Adalet
6.01.2023 14:47
Zamanında birisi " hırsızsa bizim hırsızımız muhalefete yedirtmeyiz' demişti. Hatırladınız mı! .  
 
bir dost
6.01.2023 14:43
o yetkiyi onlara ben vermedim, o zaman kim verdi  
 
Kemal ayan
6.01.2023 14:32
Hangi belediye diye niye soruyor ki? Akp den başka kamu malı satan var mı?  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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