Vatandaşlardan Tarım Kredi'nin indirimine büyük tepki: Çocuk kandırır gibi kandırmasınlar insanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı alışveriş yapılmasını sıklıkla dile getirdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugünden itibaren 2 Kasım’a kadar temel ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapacağını duyurmuştu. Yeni fiyat listesinde hiçbir üründe yüzde 50 indirim yapılmadı.

Tarım Kredi marketinden eli boş dönen emekli vatandaş Süleyman Kaptan, “İndirim yok. Bisküvi ve gofrette var. Peynirde, zeytinde diğer gıda ürünlerinde öyle bir şey yok, yalan söylüyorlar. Bakın boş boş almadan gidiyorum. 1 lirayla bu işler olmaz. Çocuk kandırır gibi kandırmasınlar insanları. Ciddi konuşsunlar. Devlete ciddiyet yakışır” dedi.

1-2 LİRALIK DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

İndirimler düşük oranlarda kalırken, bazı ürünlerde 1-2 liralık düşüşler olduğu görüldü. 1 kilo sütte yalnızca 1 TL ile yüzde 5 oranında indirim yapılırken; 870 gram tam yağlı süzme peynirin fiyatı 79 lira 50 kuruştan 77 TL 50 kuruşa düşürüldü. En fazla indirimin yapıldığı ürün yüzde 27 ile 34 lira 25 kuruştan 25 TL'ye düşürülen 830 gramlık domates salçası oldu.

Bugün Ankara’daki Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin altındaki markete indirimli ürünlerden almak için gelen vatandaşlar, elleri boş döndü.

Alışverişe gelen Süleyman Kaptan, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“İndirim yok. Bisküvi ve gofrette var. Peynirde, zeytinde diğer gıda ürünlerinde öyle bir şey yok, yalan söylüyorlar. Bakın boş boş (elindeki alışveriş torbasını göstererek) almadan gidiyorum. Normalde almam gerekirdi. Liste var cebimde. Peynirde indirim niye yok? Zeytin, sıvı yağda… O yüzde 50, yüzde 30 düşük fiyatları ayçiçek yağında niye yapmıyorlar? 1 lirayla bu işler olmaz. Çocuk kandırır gibi kandırmasınlar insanları. Ciddi konuşsunlar. Devlete ciddiyet yakışır. Bizim çocukluğumuzda devlete güvenimiz tamdı devlet dediğin zamana doğruyu öğreten, doğruyu gösteren bir kurumdu ama şimdi bütün gofret… Benim yaşım 77 ne gofreti yiyeceğim.”

Bir emekli de “Eskiden petrole bir defa zam geliyordu belki hiç gelmiyordu. Şimdi iki günde bir geliyor. Ne yapacağız biz? Emekliyim ben oradan oraya koşuyorum. Geldim belediyeden ekmek aldım ne yapayım” diye konuştu.

Bir emekli çift ise indirim için markete geldiklerini belirterek, “Makarnadan 4 paket alırsan 34 liralık salçayı sana 25 liraya veririm diyor. Cambazlık biraz. İç fındık alacaktım baktım geçen senenin mahsulü. Yahu ne yüzde 50’si 200 gram fındığın kilosu 650 liraya geliyor. 4 marka almaya neden mecbur ediyor. Bunlar hep ticari oyunlar. Ondan sonra 10 TL indirim mi yapıyorlarmış salçadan” derken; vatandaşın eşi ise “Buraya alışveriş yapmaya gelelim hem de indirimi görelim dedik ama fiyatlar bir yerden veriyor bir yandan alıyor” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarım Kredi Kooperatifleri’nde yeni bir ürün kampanyası başlatılmasını müjde olarak sunulmasını biz önemli ama ihtiyatlı olarak yaklaşıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın daha önce talimatla Tarım Kredi marketleri, üç harfli zincir marketlerde fiyatların düşürülmesi önerilerine rağmen yıllar içerisinde gıda enflasyonu düşmediyse, raftaki fiyatlar düşmediyse bizim sorunu tüketici boyutunda değil üretici boyutunda çözmemiz gerekir. Enflasyonun yüzde 65 olmasının beklendiği bir ortamda gelecek yıl ödenecek toplam tarım destek bütçesi yüzde 44’se. Tarımsal ürünlere, buğdayda arpada ayçiçeğinde, pamukta, şeker pancarında verilen alım fiyatlarının maliyetinin altında olması nedeniyle çiftçilerin gelecek yıl ekim alanından uzaklaşacak olması, mazotun 40 lira gübrenin 14 liralara yükseldiği bir ortamda somut ÖTV ve KDV indirimleriyle gerekli desteklerin verilmeyecek olması, 2004 yılında gübreye hiçbir destek artışının yapılmayacak olması, bütün bunların içinde destek boyutu, alım garantisi zamanında destek gibi sorunlarla kendimize yeterlilik sorunu çözemezsek üretim sorununu çözemezsek raflar üstünden ya da marketlere talimat üstünden enflasyon baskınlarıyla biz gıda enflasyonu sorununu çözemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce de Tarım Kredi marketlerine yönelik indirim çağrıları vardı. Şu an 3 bin şubesi olsa da Tarım Kredi marketlere gelen ürünler tarlada yüksek maliyetle üretiliyorsa bu ortamda bizim üretim maliyetini gidermemiz lazım."