Erdoğan’ın ‘indirim yapın’ çağrısı yaptığı Tarım Kredi Marketi’nde fiyatlar uçtu

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, iktidarın maliyeti düşürmek yerine marketlerden destek istemesi fiyat artışını durdurmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle zincir marketlerden enflasyonla mücadeleye destek için indirim talep etmişti.

YALANCI İNDİRİM BÜYÜK ZAM GETİRİDİ

Üreticinin ürünlerini satmak için kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri yüzde 50’ye yakın indirim açıklamıştı. Ancak indirim günü marketlere koşan yurttaş 50-90 kuruşluk indirimlerle hayal kırıklığına uğramıştı.

İndirim çağrısının üstünden bir hafta geçti. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) indirimlerinde son durumu görmek için marketleri dolaştık. İndirimlerin yerini fiyat artışları aldı. Artışlar yüzde 14’e kadar çıktı. Ziraatçılar, “Maliyet düşmeden fiyat nasıl düşsün ki?” dedi.

309 TL'DEN 350 TL OLDU

Erdoğan’ın çağrısından önce 309 TL’ye satılan 2 litrelik zeytinyağı, hiç indirime girmedi ve aradan geçen bir haftada fiyatı yüzde 14 zamlanarak 350 TL oldu. Aynı dönemlerde 114 TL’ye satılan 525 gram peynir bugün 127.50 TL’ye satılıyor. 39.50 TL’ye satılan fasulye de indirime girmemişti. Ancak bugün aynı markette 44.90 TL’ye satılıyor. İndirim çağrısından önce 69.90 TL’ye satılan buğday unu da, hiç indirim görmeden zamlanarak bugün 73.90 TL’ye satılıyor.

20. 40'A DÜŞMÜŞTÜ 23.50 TL'YE ÇIKTI

15 TL’ye satılırken indirim çağrısıyla birlikte fiyatı 14.50 TL’ye düşen makarna, bugün yeniden 15 TL oldu. 20.90 TL’ye satılırken çağrıyla birlikte 20.40 TL’ye düşürülen 1 litre süt, ambalaj değişikliği geçirerek bugün 23.50 TL’ye çıktı.

SÖZ VERİLEN İNDİRİM YAPILMADI

Erdoğan’ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı alışveriş yapılmasını sıklıkla dile getirdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugünden itibaren 2 Kasım’a kadar temel ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapacağını duyurmuştu. Yeni fiyat listesinde hiçbir üründe yüzde 50 indirim yapılmadı.