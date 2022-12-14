14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP'li vekilden şok iddia. ''Vatandaşlık bilgileri çalındı mı satıldı mı''

CHP'li vekilden şok iddia. ''Vatandaşlık bilgileri çalındı mı satıldı mı''

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, vatandaşlık bilgilerinin Telegram üzerinden satıldığını gösteren bir video paylaştı. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Soylu'ya ''Bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?'' sorusunu yöneltti

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:01
Takip Et

Vatandaşlık bilgileri çalındı mı satıldı mı? CHP'li vekilden şok iddia

CHP'li vekilden şok iddia. ''Vatandaşlık bilgileri çalındı mı satıldı mı''
+
Aa
-

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yurttaşların kişisel bilgilerin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda T.C. kimlik numarasıyla yurttaşların tüm kişisel bilgilerine ulaşılabilindiğini aktaran Murat Bakan, “Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır? Bu rezaletin sorumlusu kim?” diye sordu.

MURAT BAKAN SOYLU&YU İSTİFAYA DAVET ETTİ
Yurttaşların tüm bilgilerine rahatlıkla ulaşılabildiğini anlatan CHP’li Bakan, “E-devlette olması gereken bilgilere bir internet sitesinde VPN ile bağlantı kurup rastgele bir e-posta ile ulaşabilirsiniz. Sorgulama için ücret istiyor. Kredi kartından para yükleyip bu bilgiler satın alınabiliyor. Devletin elinde olması gereken tüm vatandaşların en mahrem bilgilerine nasıl ulaşılabilir? Devletin harim-i ismetine ikinci defa girilmiş oldu. Birincisi FETÖ’nün kozmik odaya girmesiydi ikincisi ise budur. Bunun sorumlusu Süleyman Soylu, biraz onurun varsa istifa et'' dedi.

ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK SORUNU
Haber3'ün haberine göre daha sonra Telegram uygulaması üzerinden yurttaşların kişisel bilgileri için uygulanan fiyat tarifesini paylaşan CHP’li Bakan, “Bu bilgiler sadece bu internet sitesinde olsa iyi Telegram’da da ücret karşılığı kimlik, telefon sorgulaması yapan birçok grup var. Bu çok önemli güvenlik sorunudur. Tüm bilgilerimiz uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde anlamına da gelir” ifadelerini kullandı.

Murat Bakan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor.

@suleymansoylu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.