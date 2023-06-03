Vatandaşlık veren şirketlere ceza

İstanbul'da danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahsıların ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Vatandaşlık veren şirketlere ceza


DHA’nın haberine göre, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde 3 farklı iş yerine SGK, Maliye, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları kontrol yaptı. Yapılan denetimlerde 1 yabancı uyruklu kişinin izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Yakalanan kişi sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İş yerlerine ise Maliye görevlilerince vergilendirmede yapılan usulsüzlükten ve izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 25 Mayıs Perşembe günü sosyal medya platformları ve haber sitesinden kolay vatandaşlık alınabileceğine dair paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, incelemeler sonucu şüphelilerin S.A. ve Ö.A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin 2 farlı gayrimenkul ve danışmanlık ofisleri bulunduğu saptandı. Söz konusu iş yerlerinin Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki ofislerine Maliye, İl Göç İdaresi ve zabıta görevlileri ile birlikte denetim yapıldı.

Denetimlerde, iş yerlerine 'vergide usulsüzlükten' ve 'izinsiz çalışmadan' dolayı toplam 200 bin idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin izinsiz çalıştırdığı bir kişi ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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