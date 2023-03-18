﻿Vatandaşlık verilenler, nüfusta illere mi dağıtıldı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir. Sandık kurulacak yeni ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya." diye açıklama yaptı.

Turhan Çömez'in konuyla ilgili mesajında, "Türk vatandaşı yapılmış yüzbinlerce kişinin oyları yoksa bu sandıklardan mı gelecek? Bu ülkelerdeki seçmen listeleri seçimden önce tüm detayları ile paylaşılmalı." ifadelerini kullandı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Aralık ayında, "'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' iddialarına ilişkin "125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyeli Türk vatandaşlığı kazanmıştır" diye açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Seçmen kütükleriyle ilgili veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır..." da denilmişti.

Herkes kendi kayıtlı olduğu seçmen kütüğünü görebilse de verilerin tamamı siyasi partilere gönderiliyor...

O halde siyasi partilerin, yurt içi-yurt dışı bütün seçmen kütüklerini inceleyip, parayla vatandaşlık alanların durumu ile ilgili olarak halkı bilgilendirmeleri gerekir. Parayla vatandaşlık alanların bazılarının Türkiye'ye hiç gelmediğine dair haberleri de hatırlayacak olursak, bu kişilerin sayısının ne kadar olduğu ve adres bilgilerinin nasıl kaydedildiğine dair de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılması gerekir...

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Yabancılara vatandaşlık hediyeli konut satışının asıl hedefinin döviz açığını kapatmak değil, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek olduğuna dair şüpheler giderilmiş değil...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılı Nisan ayında, "Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Yüzde 3'lük bir marj... Bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok." demişti.

Bakan, "Bu adamlar sadece konut almıyor ki, geliyor fabrika açıyorlar. İstihdam sağlanıyor." da demişti ama hangi fabrikayı açtıklarını söylememişti...

Yabancıya konut satışında, vatandaşlık verme şartının 400 bin dolara yükseltilmesi, konut fiyatlarının daha fazla yükselmesine yol açtı. Kanada gibi toprakları geniş bir ülke bile vatandaşının alım gücünü korumak için yabancılara konut satışını iki yıl yasakladı!

Kiralık ev ilanlarında bile "Sadece yabancıya kiralık" ifadesi kullanılıyor... Sadece yabancıya konut satışı işi yapan hukuk büroları ve sadece yabancılara hizmet veren emlakçıların sayısında da gözle görülür bir artış var...

Bu sebeple, Türkler, kendi ülkelerinde dünyanın en yüksek konut veya kiralık konut fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

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Bu arada çipli kimlik kartlarının içinde, kart sahibine ait parmak izi dahil her türlü bilgi kayıtlı ama kartın gözle görülen ön ve arka yüzünde kişinin hangi il nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi yok!

Suriye'den, Afganistan'dan Pakistan'dan, Somali'den gelenler dışında, para karşılığı vatandaşlık alanların illere dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda bir açıklama yok... Yeni vatandaşların bir kısmının Türkçe isimlerle kaydedildiğine dair haberlere de bir açıklama getirilmedi...

Kısacası, seçimlerin şaibeli bir hale getirileceğine dair endişeler giderilmek isteniyorsa, YSK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve siyasi partiler, bu konuda açıklama yapmalıdır.