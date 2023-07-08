Suriyeli kadınlar açık alanda nargile içtiler. Onlara yasak yok

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medyada düşen görüntülerde artık Suriyelilerin Türkleri Türkiye’den göndermek istediklerine dair düşünceler de ortaya çıkıyor. Türkiye resmen Suriyelileşti.

Geçtiğimiz günlerde de kafelerde, ormanlarda, açık alanlarda nargile içme yasağı geldi. Ancak sosyal medyada yayılan bir görüntüye ve iddialara göre, Suriyeli kadın sığınmacılar yasağa uymadı.

Kadınların nargile yaktıkları ve içtikleri görülüyor.

Video sosyal medyada art arda tepki aldı. İşte gelen tepkiler: