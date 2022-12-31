Eski Papa 16. Benedictus öldü. Vatikan açıkladı

Vatikan Alman eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı. Papa Francis, doğum adı Joseph Ratzinger olan selefinin "çok hasta" olduğunu açıklanmıştı.

Eski Papa 16. Benedict, hayatını kaybetti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, "Üzülerek bildiriyorum ki eski Papa 16. Benedict, bugün saat 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda vefat etti" ifadelerini kullandı. Sözcü Bruni, en kısa sürede daha fazla bilgi sağlanacağını aktardı.

Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 28 Aralık'ta eski Papa 16. Benedict'ın hasta olduğunu duyurarak sağlığına kavuşması için dua istemişti.

600 YIL ARADAN SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPAYDI

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’te istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis ise 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

"CİNSEL İSTİSMARI BİLİYORDU SESSİZ KALDI"

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren bir rapor açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu, ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

Hukuk firmasından avukat Martin Pusch, "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” demişti. Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, 2013 yılında Ortaçağ'dan bu yana dünya çapındaki Katolik Kilisesi'nin başkanlığından istifa eden ilk papa olmuştu.16. Benedict, görevi bırakma kararında "fiziksel ve ruhsal sağlığındaki gerilemeyi" gerekçe göstermişti.