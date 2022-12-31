31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Papa 16. Benedictus öldü. Vatikan açıkladı

Eski Papa 16. Benedictus öldü. Vatikan açıkladı

Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:06
Takip Et

Vatikan eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü açıkladı

Eski Papa 16. Benedictus öldü. Vatikan açıkladı
+
Aa
-

Vatikan Alman eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı. Papa Francis, doğum adı Joseph Ratzinger olan selefinin "çok hasta" olduğunu açıklanmıştı.

Eski Papa 16. Benedict, hayatını kaybetti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, "Üzülerek bildiriyorum ki eski Papa 16. Benedict, bugün saat 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda vefat etti" ifadelerini kullandı. Sözcü Bruni, en kısa sürede daha fazla bilgi sağlanacağını aktardı.
Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 28 Aralık'ta eski Papa 16. Benedict'ın hasta olduğunu duyurarak sağlığına kavuşması için dua istemişti.
600 YIL ARADAN SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPAYDI

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’te istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis ise 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.
"CİNSEL İSTİSMARI BİLİYORDU SESSİZ KALDI"
Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren bir rapor açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu, ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.
Hukuk firmasından avukat Martin Pusch, "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” demişti. Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, 2013 yılında Ortaçağ'dan bu yana dünya çapındaki Katolik Kilisesi'nin başkanlığından istifa eden ilk papa olmuştu.16. Benedict, görevi bırakma kararında "fiziksel ve ruhsal sağlığındaki gerilemeyi" gerekçe göstermişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Murat Kaya
31.12.2022 13:59
içerde ve dışardaki papaların,papazların ateşi bol olsun  
 
günaydın
31.12.2022 13:26
tanrı af etsin günahlarını gitigi yerde bol bol günah çıkarsın  
 
yerli milli
31.12.2022 13:24
bizde bol bol var. hatta çoğalıyorlar. islama ortaçağ yahudi ve hıristiyan hurafelerini katanların papa dan papazlardan ne farkı var?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
2
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿2023 MTV ne kadar oldu
3
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
4
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Benzine yılbaşı zammı
5
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
6
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
7
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.