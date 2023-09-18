Vay Ekrem Başkan sen neymiş be.. Bir hareket çekti işi bitirdi. İmamoğlu cazgırı böyle kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi bu yıl da finalde karşılaştığı Abdullah Güngör’ü mağlup ederek birinciliğe ulaşan Hüseyin Gümüşalan oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bize ait kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU CAZGIRI KURTARDI

İmamoğlu, müsabakalar sırasında bir görevli cazgır ile el sıkışacağı sırada, cazgır arkasından gelen güreşçileri fark etmedi. Cazgırın aksine güreşçileri fark eden İmamoğlu, ani bir refleksle cazgırı kendisine çekerek oluşabilecek kazayı önledi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.