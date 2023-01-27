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Veda Mektubu fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Veda Mektubu’nun başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Veda Mektubu dizisinin fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:56
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Veda Mektubu fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Veda Mektubu fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?
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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu dizisi Kanal D ekranlarında yakında görücüye çıkacak. Veda Mektubu dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Veda Mektubu dizisinin fragmanı yayınlandı mı?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle bulaşacak. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veda Mektubu Dizisi’nin yayın tarihi henüz belli değil. Fakat Veda Mektubu Kanal D’de yayın hayatına başlayacak.

VEDA MEKTUBU FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

Veda Mektubu oyuncu kadrosu ise: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan, Elena Viunova.

 

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