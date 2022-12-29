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Cağ Kebabı dünyanın en iyi 9.yemeği seçildi

Tasteatlas, 2022 yılının en iyi mutfaklarını ve yemekleri listesinde Türkiye’den Erzurum’un cağ kebabını da ilk 10 yemek arasında göstermesine, gastronomi yazarı Vedat Milor çok sinirlendi. Milor, "Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara" dedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:15
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Vedat Milor çok sinirlendi: Cağ Kebabı dünyanın en iyi 9. yemeği seçildi

Cağ Kebabı dünyanın en iyi 9.yemeği seçildi
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Dünyanın en güzel yemekleri arasında 9’uncu sırada yer alan cağ kebabı, Türkiye’yi temsil ederek dünyanın en lezzetli yiyecekleri arasına girdi.

Listede sıralamaya göre Japon yemeği "kare" 1’inci, Brezilya yemeği "pıcanha" 2’nci, Portekiz yemeği "ameijoas a bulhao pato" 3’üncü, Çin yemeği "tangbao" 4’üncü oldu. Listenin devamında ise Çin’in "guotie" 5, Tayland’ın "phanaeng curry" 6, Peru’nun "ceviche mıxto" 7, İran’ın "ghormeh sabzi" yemeği de 8’inci oldu. Listenin 9’uncu sırasında ise Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından olan cağ kebabı yer aldı. Öte yandan, Erzurum’da cağ kebabının mucidi olarak bilenen Kemal Koç ise, "Cağ kebabının birinci veya ikinci olmasını isterdim ama o kadar ülke arasından 9’uncu olarak Türkiye’yi temsil etmek bize çok büyük gurur verdi" diye konuştu.

Gastronomi yazarı Vedat Milor ise listeye tepki gösterdi ve "Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara” dedi.

 

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