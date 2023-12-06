Vedat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Vedat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Vedat ne demek? Vedat isminin anlamı nedir?
VEDAT NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Vedat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Büyük, saygıdeğer kimse.
- Dostluk, sevgi, sevme.
VEDAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Vedat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Vedat adını koymak caizdir.