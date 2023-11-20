Vefa sadece semt adı değildir

Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu.

Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü ya da Türk Süpermeni diye kıymetini bilenler tarafından tüm dünyada tanınır Süleymanoğlu.

Haltere 1977'de, on yaşındayken başladı.

Tam 46 kere dünya rekoru kırdı.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırdı.

Bulgar Hükûmetinin Soya Dönüş Operasyonu ile Türk isimlerini yasaklayınca adı Naum Şalamanov olarak zorla değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesi için merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başbakanlığı döneminde devreye girdi ve Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar vererek Naim Süleymanoğlu’nu Türk vatandaşı yapıp Türkiye adına uluslararası yarışmalara katılması için izin aldı.

3 altın olimpiyat madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu ile Türk Bayrağını tarihte görülmemiş şekilde göndere çektirip İstiklal Marşımızı dünyaya dinletti.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

1988 Seul Olimpiyatları'nda Türkiye adına 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti.

Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kiloyu kaldırarak dünyada bunu başaran tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı ki bugüne kadar bunu başarabilen başka bir halterci çıkmadı.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’nün daveti üzerine Bursa Milletvekili Hasan Öztürk CHP adına Millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 6. yıldönümü anma törenine katıldı.

Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Süleymanoğlu’nun ailesi, Bulgaristan’dan arkadaşları, eski millî güreşçi Efrahim Kamberoğlu ve genç sporcular katıldı.

Kabri başında konuşan Hasan Öztürk, “Süleymanoğlu, Bulgaristan’da Türk kimliğini silmek için uygulanan sözde ‘soya dönüş’ adı altında öldürülen, zulüm, işkence gören Bulgaristan Türklerinin, yaşadıklarını dünyaya duyurmak adına insanüstü çaba sarf eden, unutulmaz bir sporcuydu. Bulgaristan Türklerinin kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesiydi” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Talat Ünlü de şunları söyledi.

"Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye’de halter, Naim’le zirveye çıkmıştır.

Dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim’i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez.”

Değerli okurlarım,

Hasan Öztürk’ten gelen bu haber ve fotoğraf sonrası kendisi ile görüştüm.

Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını tün dünyaya defalarca dinleten gururumuz Naim Süleymanoğlu’nun anma toplantısına;

Ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen bir görevli, ne Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ne de bir bakan yardımcısı katılmamış.

Töreni düzenleyen Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’yü ve katılanları yürekten kutluyor, katılmayan ve temsilci göndermeyenleri de kınıyorum.

Millî kahramanlarımız asla unutulmamalı.