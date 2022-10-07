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Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakterine hayat veren usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. Pek çok filmde ve dizide yer alan usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:34
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Vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi İsmail İncekara hayatını kaybetti. İplikçi Nedim karekterini canlandırıyordu. İsmail İncekara kimdir

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
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TV100'de yer alan bilgilere göre, ekranların uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan İsmail İncekara hayatını kaybetti.  Vefat haberini duyuran Zafer Algöz, "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında yaşama veda etti.

Acı haberi Twitter hesabından paylaşan Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı. Algöz'ün paylaşımına, çok sayıda başsağlığı mesajları geldi.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

 

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