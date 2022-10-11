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Ünlü filozof hayatını kaybetti

'Yeni iklim rejiminin düşünürü' olarak bilinen sosyolog, antropolog ve filozof Bruno Latour, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:11
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Yeni iklim rejiminin düşünürü filozof Bruno Latour 75 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü filozof hayatını kaybetti
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Sosyolog, antropolog ve filozof Bruno Latour, 75 yaşında hayatını kaybetti. 'Yeni iklim rejiminin düşünürü' olarak bilinmekteydi.

BRUNO LATOUR KİMDİR?

22 Haziran 1947'de Beaune, Fransa'da doğan Bruno Latour, 1975’te Tours Üniversitesi’nden felsefe doktorası aldı. Sosyoloji, felsefe ve antropoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Latour, aktör-ağ teorisinin kurucularındandı.

École des Mines de Paris, Sciences Po Paris ve London School of Economics and Political Science gibi çeşitli kurumlarda ders verdi. Sosyal bilimler alanında verilen Holberg Ödülü’ne layık görüldü.

Bazı kitapları: Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime [Gaia’yla Yüzleşmek: Yeni İklim Rejimi Üstüne Sekiz Ders], Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts [Laboratuvar Yaşamı: Bilimsel Olguların İnşası; Steve Woolgar’la birlikte], Biz Hiç Modern Olmadık ve Rota: Politikada Yönümüzü Nasıl Bulacağız? bulunuyor. 

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