Vefatının 50. yılında İsmet İnönü anılıyor

Cumhuriyetimizin kurucu lideri olan Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşı olan İsmet İnönü 24 Eylül 1884 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Harp Akademisini birincilik ile bitiren İnönü Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile İkinci Ordu’ya atandı.

1914 yılında yarbay rütbesine yükselen İnönü, bir yıl sonra Albaylığa yükseldi. Bu dönemde İkinci Ordu komutanı olan Mustafa Kemal Paşa ile tanışan İnönü ile Atatürk arasında derin bir dostluk oluştu.

4 Mayıs 1921 tarihinde Birinci ve İkinci İnönü savaşlarını kazanan İsmet İnönü bu savaşların ardından General rütbesine ulaştı ve bundan sonra da İsmet Paşa olarak anılmaya başladı. 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Antlaşmasını imzalayan İnönü, soyadını Atatürk tarafından aldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumması ve aramızdan ayrılmasından sonra 11 Kasım 1938 yılında TBMM’de oy birliği ile Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

İkinci Dünya Savaşına ülkemizi sokmayarak belki de milyonlarca inanın hayatını kurtaran İnönü, çok partili demokratik hayata geçişimize de sağlayan liderdir.

25 Aralık 1973 tarihinde Ankara’da vefat eden İnönü’nün cenazesi hükümet kararı ile Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’e defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnönü’yü vefatının 50. yılında andı.

Özel’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.”