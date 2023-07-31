Vegan sosyal medya fenomeni Samsonova 'açlıktan' hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, New York Post gazetesinden derlediği haberine göre; Samsonova’nın yakınları, ölüm nedeninin açlık olduğunu iddia etti.

Sri Lanka’da hastalandı

Rusya vatandaşı olan ve Zhanna D’Art takma adıyla tanınan Samsonova, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesaplarında vegan beslenmeyi savunuyordu. Samsonova, Güneydoğu Asya turu sırasında Sri Lanka’ya geldiğinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bir arkadaşı, Samsonova’nın çok zayıf ve bitkin göründüğünü, tedavi olması için ülkesine dönmesini istediğini ancak o reddettiğini söyledi.

Hastanede öldü

Samsonova’nın durumu kötüleşince 21 Temmuz’da hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Samsonova’nın annesi, kızının kolera benzeri bir enfeksiyon nedeniyle öldüğünü ileri sürdü. Ancak otopsi raporunun henüz açıklanmadığı belirtildi.

Sadece meyve yiyordu

Samsonova’nın arkadaşları, onun son yıllarda sadece çiğ vegan bir diyet uyguladığını ve pişirilmiş hiçbir şey yemediğini anlattı. Samsonova’nın son 7 yıl boyunca ise yalnızca jackfruit ve durian gibi bölgeye özgü meyvelerle beslendiği iddia edildi. Bu meyvelerin çok şekerli ve kalorili olduğu ancak protein, vitamin ve mineral açısından yetersiz olduğu biliniyor.