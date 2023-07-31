Vegan sosyal medya fenomeni Samsonova 'açlıktan' hayatını kaybetti

Sosyal medyada vegan beslenmenin yararlarını anlatan Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya’da yaptığı seyahatte sadece tropik meyvelerle beslenerek hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Vegan sosyal medya fenomeni Samsonova 'açlıktan' hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, New York Post gazetesinden derlediği haberine göre; Samsonova’nın yakınları, ölüm nedeninin açlık olduğunu iddia etti.

Sri Lanka’da hastalandı

Rusya vatandaşı olan ve Zhanna D’Art takma adıyla tanınan Samsonova, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesaplarında vegan beslenmeyi savunuyordu. Samsonova, Güneydoğu Asya turu sırasında Sri Lanka’ya geldiğinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bir arkadaşı, Samsonova’nın çok zayıf ve bitkin göründüğünü, tedavi olması için ülkesine dönmesini istediğini ancak o reddettiğini söyledi.

Hastanede öldü

Samsonova’nın durumu kötüleşince 21 Temmuz’da hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Samsonova’nın annesi, kızının kolera benzeri bir enfeksiyon nedeniyle öldüğünü ileri sürdü. Ancak otopsi raporunun henüz açıklanmadığı belirtildi.

Sadece meyve yiyordu

Samsonova’nın arkadaşları, onun son yıllarda sadece çiğ vegan bir diyet uyguladığını ve pişirilmiş hiçbir şey yemediğini anlattı. Samsonova’nın son 7 yıl boyunca ise yalnızca jackfruit ve durian gibi bölgeye özgü meyvelerle beslendiği iddia edildi. Bu meyvelerin çok şekerli ve kalorili olduğu ancak protein, vitamin ve mineral açısından yetersiz olduğu biliniyor.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü Yaşam
Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü
Davutoğlu'ndan seçim itirafı 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim' Siyaset
Davutoğlu'ndan seçim itirafı 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim'
Hatay'da ‘Süper Ay’ Yaşam
Hatay'da ‘Süper Ay’
Gülşen'den Ordu ve fındık fotoğrafı geldi Magazin
Gülşen'den Ordu ve fındık fotoğrafı geldi
Tek bir faiz yanlışı refahımızdan 20 yıl götürdü Yazarlar
Tek bir faiz yanlışı refahımızdan 20 yıl götürdü
Bu gidiş Nereye? Yazarlar
Bu gidiş Nereye?
Kılıçdaroğlu’nun vârisi kim olacak? Yazarlar
Kılıçdaroğlu’nun vârisi kim olacak?