Vekaletle kurban kesilir mi? Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban kesiminin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, vekaletle kurban kesilir mi? Kurban vekaleti nasıl verilir?

Vekaletle kurban kesilir mi? Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar vekâletle kurban kesiminin dinimizde karşılığını merak ediyor. Vekaletle kurban kesimi için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamada bulundu. Peki, vekaletle kurban kesilir mi? Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban kesimine dair merak ettikleri dini sorulara yanıt bulmak isteyen vatandaşlar, özellikle sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtlarını referans almak istiyor.

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİLİR Mİ?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132).

Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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