Veliefendi 'Ali Koç istifa' sesleriyle inledi. Aziz Yıldırım'ı görenler coştu

Veliefendi Hipodromunda 97'ncisi düzenlenecek Gazi Koşusu öncesi ilginç bir an yaşandı. Herkes eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, taraftarların 'Başkan geri dön' çağrıları ve 'Ali Koç istifa' tezahüratlarına tanıklık etti.

Veliefendi 'Ali Koç istifa' sesleriyle inledi. Aziz Yıldırım'ı görenler coştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu’na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı.

Aziz Yıldırım, vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaştı.

Bir yarışsever Aziz Yıldırım’a; “Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel” şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Aziz Yıldırımın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler.

Öte yandan vatandaşlar, bir süre de “Ali Koç istifa” şeklinde tezahüratta da bulundular.

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