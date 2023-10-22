Veliler çocuğunuza dikkat edin. Okulda oynadıkları o oyun hayati tehlike saçıyor

Son dönemde öğrenciler arasında yaygınlaşan “kanlı para” oyunu hayati tehlike saçıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Veliler çocuğunuza dikkat edin. Okulda oynadıkları o oyun hayati tehlike saçıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bir madeni paranın etrafını keskinleştirerek sıra üzerinde oynanan, öğrenciler arasında yaygınlaşan bu oyun kan yoluyla bulaşan Hepatit, AIDS gibi hastalıkların hızla yayılması tehlikesini beraberinde getiriyor.

Okul yönetimlerini neredeyse çaresiz bırakan yeni bir akran zorbalığı öğrencilerin sağlığını tehdit ediyor. Hepatit, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıklar öğrenciler arasında hızla artabilir.

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“KANLI PARA” OYUNU

Öğrenciler arasında hızla yayılan “kanlı para” isimli oyun bir sıranın üzerinde madeni para ve parmaklarla oynanıyor. Amaç parayı rakibinin parmakları arasından geçirip sayı almak değil, parayı olanca gücüyle rakibinin elinin üzerine göndermek ve yaralamak.

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Oyunda kullanılan madeni paranın kenarları öğrenciler tarafından özel işlemlerle keskin hale getiriliyor. En keskin parayı yapıp, rakibine en fazla yara verebilen oyuncular kazanıyor. Bununla birlikte en çok yaraya dayanabilmek ise bir cesaret, dayanıklılık ve statü göstergesi olarak algılanıyor.

OKUL YÖNETİMLERİ VELİLERİ UYARMAYA BAŞLADI

Bazı velilerin çocuklarının ellerinin üzerinde sürekli yara bere içinde eve gelmesine bir anlam verememesi durumu zaten bir süredir yaşanmaktaydı. Basit bir kaza veya hayvan tırmalaması olarak da değerlendirilebilecek bu yaraların aslında öğrenciler arasında çok popüler hale gelen “kanlı para” isimli bir oyundan kaynaklandığının anlaşılması ise fazla zaman almadı.

Okul yönetimleri dijital iletişim yoluyla velileri bu yaralar konusunda bilinçlendirmeye çalışırken aynı zamanda buna bir tedbir bulmaya da uğraşıyor. Öğrencilerin okul dışında da bu tehlikeli oyunu oynayabilecekleri hesaba katıldığında, okul yönetimi, kolluk ve velilerin işbirliği içinde hareket etmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

HASTALIKLARA DİKKAT

Hijyene asla dikkat edilmeyen bu oyunda kan yoluyla bulaşan hastalıkların hızla yayılması en büyük tehlikelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Gençler arasında cesaret ve dayanıklılık göstergesi olarak görülen bu oyunun yol açacağı salgın hastalıklar, bu gençlerin geleceği için önemli bir risk oluşturuyor.

Aslına bakılırsa bu kanlı oyun sonuçta bir akran zorbalığıdır.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN ÇÖZÜMÜ ÇARE OLABİLİR

Kamu Denetçiliği Kurumu’na otistik çocukların durumu ile ilgili yapılan bir müracaat üzerine 4 Ekim 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik alınan tavsiye kararı uygulandığı takdirde, akran zorbalığı ile mücadelede yeni bir aşamaya geçilmesi sağlanabilir.

Buna göre sınıflara KVKK’ya uygun şekilde kameralar yerleştirilmesi ön görülüyor.

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