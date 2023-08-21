Okul servislerine yüzde 80 zam istendi. Veliler kara kara düşünüyor

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servis ücretleri için Başkent’te yüzde 80 oranında zam talebinde bulunduklarını hatta enflasyon karşısında yüzde 80 zammın bile yeterli olmayacağını açıkladı.

Okul servislerine yüzde 80 zam istendi. Veliler kara kara düşünüyor

Artan enflasyon ve fahiş zamlar sebebiyle yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine gelen zamlar tartışma yaratırken, aileler zamlar karşısında kara kara düşünür hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 51 oranında zam gelmişti. Bu kez de zam talebi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı’dan geldi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, yüzde 80 oranında bir zam istediklerini söyledi.

YILLIK TAŞIMA ÜCRETİ 6 BİN 115 TL’DEN 11 BİN TL’YE ÇIKARILACAK

Talebin Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odası (ANKESOB) Fiyat Tarife Komisyonu tarafından değerlendirileceğini kaydeden Elmadağlı, birkaç gün içerisinde kararın açıklanmasını beklediklerini ifade etti. Servisçilerin talebi kabul edilirse Ankara’da en düşük mesafe olan 0-3 kilometre için belirlenen yıllık taşıma ücret 6 bin 115 TL’den 11 bin TL’ye çıkarılacak.

“ENFLASYON KARŞISINDA YÜZDE 80 DE YETERLİ DEĞİL”

En son ocakta yüzde 20 oranında artış yapıldığını hatırlatan Elmadağlı, “Aslında artan mazot fiyatları ve enflasyon karşısında yüzde 80 de yeterli değil. Ancak hem halkımız hem de esnafımız mağdur olmasın istiyoruz” dedi. Elmadağlı, özel okullarda bazı servis firmalarının fahiş fiyat talebinde bulunduğu iddiaları ile ilgili de “Sıkıntı tur firmalarından kaynaklanıyor. Özel okullar tur firması ile anlaşma yapıyor, bu firmalar da bizim 11 bin TL istediğimiz hizmet için 22 bin TL fiyat talebinde bulunuyor. Bazı okullar komisyon alıyor bağış istiyor. Bunlar da fiyatlara yansıyor” diye konuştu.

İSTANBUL’DA YÜZDE 51 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Ankara’da okul servis ücretleri ANKESOB tarafından belirlenirken İstanbul ve İzmir’de okul servis ücretleri ile ilgili kararı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) alıyor. İstanbul’da yapılan UKOME toplantısında servis ücretlerine yüzde 51 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kararla birlikte İstanbul’da 1-3 kilometre mesafe ücreti yıllık 12 bin 110 TL, İzmir’de 0-3 kilometre mesafe ücreti yüzde 50 artışla yıllık 11 bin TL olarak belirlenmişti.

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