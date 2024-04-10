Venezuela’dan Kolombiya’ya 28 Temmuz çağrısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Kolombiya'nın Cucuta kentinde Dışişleri Bakanı Luis Murillo ile görüştü. Gil görüşmede, "Seçimde gözlemci devlet olması için talebimizi Kolombiya hükümetine ilettik ve bunun kısa zamanda olumlu karşılanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Benzer daveti Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğuna (CELAC) da gönderdiklerini belirten Gil, olumlu cevap beklediklerini belirtirken Murillo ise komşu ülke Venezuela'nın sorunlarına çözüm bulunması için Kolombiya'nın her zaman iyi niyetle hareket ettiğini vurguladı.