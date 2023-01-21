21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Veremle ilgili iyi haber

Verem ile ilgili yapılan bilgilendirmede 2005 yılına göre 2020 yılında toplam olgu hızında yüzde 56,5 azalma olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:49
Takip Et

Verem hastalığı oranı azaldı

Veremle ilgili iyi haber
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören hasta yakınları ile hastanede staj yapan öğrencilere yönelik tüberküloz (Verem) farkındalık eğitimi gerçekleşti.

Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda eğitim birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitimde hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ataoğlu tarafından tüberkülozun belirtileri, tanının nasıl konulduğu, tedavi ve destek tedaviler hakkında katılımcılara genel bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

“2005 YILINA GÖRE 2020 YILINDA TOPLAM OLGU HIZINDA YÜZDE 56,5 AZALMA OLMUŞTUR”

Verem ile ilgili yapılan bilgilendirmede ise şunlar açıklandı:

“Verem hastalığı, tıbbi adıyla tüberküloz hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır. Ülkemizde başarı ile yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlenmektedir. 2005 yılında 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019 yılında 11 bin 401’e, 2020 yılında 8 bin 925’e, 2005 yılında yüz binde 29,4 olan insidans hızı da 2020 yılında 10,6’ya düşmüştür. 2005 yılına göre 2020 yılında toplam olgu hızında yüzde 56,5 azalma olmuştur. Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.”
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
4
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
6
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
7
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Leyla ile Mecnun’un İskender’i hastaneye yatıyor
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.