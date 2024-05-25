Vergi rekortmenleri her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile ödenmemiş vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabilir. Bakanlık, bu yetkiyi ilgili yerel makamlara devredebilir." hükmü gereğince, beyan edilen matrah üzerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasıyla ilgili prosedür ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede, "Türkiye'nin vergi rekortmenleri"nin açıklanmasında, mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bildirdikleri matrahlar ve bu beyanlara istinaden hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin isim ve unvanları göz önünde bulundurulacaktır. Türkiye genelinde ve her ilde, en fazla vergi tahakkuk ettirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilk 100'ü kapsayacak şekilde, mükelleflerin ad ve unvanları, iş türleri, tahakkuk eden vergi miktarları ve bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıkların bilgileri dahil listeler oluşturulacak.

Türkiye genelindeki listeler, bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükellefler hariç, Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz ayının sonuna kadar; iller bazındaki listeler ise, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından ağustos ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Belirlenen şartlara uygun olarak, Türkiye genelindeki listeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde her yıl ağustos ayının sonuna kadar yayınlanacak, iller bazındaki listeler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından her yıl eylül ayının sonuna kadar ilan edilecek.