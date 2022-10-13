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Hazine garantili projeleri yapan firmalara AKP’den bir kıyak daha

Rahip Brunson krizi sonrası sene başındaki döviz kurundan Türk lirasına çevrilen döviz üzerinden verilen garantili ulaştırma projeleri yılda iki defaya çıkmıştı. Son olarak artık yüklenicilerin ücretleri yılda iki defa değil dört defa dövizden Türk Lirasına çevirebileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:54
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AKP’den Hazine garantili projeleri yapan firmalara bir kıyak daha

Hazine garantili projeleri yapan firmalara AKP’den bir kıyak daha
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AKP iktidarının hazine garantili projelerini yapan firmalara bir kıyağı daha ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Karar gazetesi yazarı Uğur Emek'in “Müjde! Müteahhitlerin ücretlerine zam geldi” başlıklı yazısında, artık yüklenicilerin ücretlerinin yılda iki defa değil dört defa dövizden Türk Lirasına çevirebileceğini duyurdu.

Emek’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Ulaştırma projelerinde döviz üzerinden verilen garantiler sene başındaki kurdan Türk lirasına çevrilirdi ve sene boyunca gişelerde bu ücret uygulanırdı.

2018 yılında ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizinden beri ortaya çıkan fahiş kur şokları nedeniyle yükleniciler mız mızlanmaya başladılar.

Neymiş?

Yıl içerisindeki kur artışları nedeniyle, sene başında belirlenen Türk Lirası ücretler aşınıyormuş. (Aynı memurların ve memur emeklilerinin maaşları gibi.)

Bunun üzerine yetkililer hemen harekete geçtiler ve müteahhitlerin ücretlerini yılda iki defa güncellemeye başladılar.

(Oysa aynı dönemde asgari ücret yılda bir defa artırılıyordu. Siyaset tercihini çalışandan yana değil müteahhitten yana kullanmış.)

Yükleniciler bu değişiklikten de mutlu olmadılar.

Bu köşede 16 Ocak 2022 günü bir yazı yazdım ve yüklenicilerin ücretlerin yılda iki defa artırılmasından duydukları memnuniyetsizlikleri dile getirdim.

Evet, evet bildiniz!

Artık yüklenicilerin ücretleri yılda iki defa değil dört defa dövizden Türk Lirasına çevrilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile iş yapan YİD projelerinin yüklenicileri artık ücret zamlarını üç ayda bir alacaklar.

Oysa asgari ücretliler 2022 yılında ücret zammını altı ayda bir alıyorlar diye seviniyorlardı.

Anlaşılan yetkililer bir kez daha yüklenicileri tercih etmiş.”

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13.10.2022 16:03
"Kıyakcılığın sonu ayakçıliktır"  
 
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