Verstappen, Red Bull'daki geleceği hakkında konuştu

2025 Formula 1 sezonuna beklenenin altında bir giriş yapan Red Bull, takımın yıldız pilotu Max Verstappen’in geleceği konusunda baskı altına girdi. Bahreyn Grand Prix’sinde altıncı olan Hollandalı pilot, son dönemde adı Mercedes ve Aston Martin ile anılmaya başlanmıştı. Red Bull’un kıdemli danışmanı Helmut Marko, Sky Germany'e yaptığı açıklamada Verstappen'in takımdan ayrılabileceğine dair ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

27 yaşındaki pilotun Red Bull ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Ancak söz konusu sözleşmede yer alan performans maddesi, Verstappen’in takım performansından memnun kalmaması durumunda ayrılmasına olanak tanıyor. Bu da gözleri Suudi Arabistan Grand Prix'sine çevirdi.

“BEN SADECE ARACIMLA İLGİLENİYORUM”

Cidde’de düzenlenen yarış öncesi medyanın karşısına geçen Verstappen, tüm transfer dedikodularına rağmen oldukça rahat göründü. “Herkes bu konuda konuşuyor ama ben değil” diyen başarılı pilot, odak noktasının sadece aracı ve Red Bull'daki mühendisleri olduğunu belirtti.

“Şu anda tek düşündüğüm şey aracımı geliştirmek ve yarışlara odaklanmak. Çok rahatım” sözleriyle gündeme gelen Verstappen, geçmişteki başarılarını da unutmadan, bu yılın daha zorlu geçeceğini kabul etti.

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MCLAREN YÜKSELİYOR, RED BULL GERİLİYOR

Geçen sezon Suudi Arabistan’da Red Bull büyük üstünlük sağlamış, Verstappen birinci olurken takım arkadaşı Sergio Perez de ikinci sırada yer almıştı. Ancak 2025 sezonunda işler tersine döndü. Bahreyn’de sadece yedinci sıradan start alabilen Verstappen, yarışı da altıncı sırada tamamladı. McLaren’in genç yıldızı Lando Norris ise üçüncülükle podyuma çıktı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Verstappen, Japonya GP'sinde aldığı zaferle puan tablosunda Norris’in sadece bir puan gerisine kadar yaklaşmıştı. Ancak Bahreyn’deki sonuç, bu çıkışı sekteye uğrattı. “Suudi Arabistan Bahreyn’den daha iyi geçecek gibi görünüyor” diyen Verstappen, şampiyonluk mücadelesinin zorlu olacağının da farkında.

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MERCEDES VE ASTON MARTİN İDDİALARI

Verstappen’in 2026 sezonu için Mercedes ile görüştüğü daha önce basına yansımıştı. Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezonun Avustralya ayağında yaptığı açıklamada, Verstappen’in transferinin şu anda “radarlarında olmadığını” söyledi. Diğer yandan Aston Martin cephesinde de bir hareketlilik söz konusu. Takımın tecrübeli ismi Fernando Alonso, Verstappen’le takım arkadaşı olma fikrine sıcak baktığını belirtti fakat “Bu oldukça düşük bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

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RED BULL’UN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

2024 sezonunu hem sürücüler hem de takımlar klasmanında zirvede tamamlayan Red Bull, bu yıl aradığını bulamıyor. Geçen sezon McLaren ve Ferrari’ye üstünlük kuran ekip, bu sezon şu ana kadar istikrar sağlayamadı. Verstappen ise bu durumu “Artık işler daha zor ama bu da bir mücadele. Gelişmeye çalışıyoruz, bu da ayrı bir tat veriyor” diyerek değerlendirdi.

“Geçen yıl her şey yolundaydı ama sezon sonunda neler olduğunu gördük. Bu yıl da uzun bir yol var önümüzde” diyen Hollandalı pilot, Red Bull’un geleceği kadar kendi kariyer çizgisinin de belirsizliğini koruduğunu ima etti.

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YARIŞ TAKVİMİ VE BEKLENTİLER

Suudi Arabistan Grand Prix’si bu hafta sonu yapılacak. Yarış pazar günü Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak. Red Bull’un bu yarışta alacağı sonuç, hem takımın gidişatı hem de Verstappen’in geleceği açısından belirleyici olabilir.

Verstappen’in istikrarlı bir performans sergileyip seriye yeniden liderlik yapması, sadece Red Bull’u değil Formula 1 dünyasını da rahatlatacak gibi görünüyor. Aksi halde, yeni takas senaryoları çok daha güçlü bir şekilde gündeme oturabilir.