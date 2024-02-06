Vestel değeri kadar tazminat kazandı

Fakat Vestel Elektronik davaya konu olan 2 milyar 53 milyon euroyu almak için yeniden başvuru yapacak.

Vestel Elektronik'in Hollanda'da ki davasında, Şirket lehine 684,4 milyon euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

684.4 milyon euro yaklaşık olarak 22.5 milyar TL ediyor. Vestel'in şu andaki piyasa değeri 22 milyar TL seviyesinde.

Sermayesi 335.4 milyon lira, özsermayesi ise 13.9 milyon TL seviyesinde.

Davanın kesinleşmesiyle beraber Vestel Elektronik'in kasasına şirketin toplam piyasa değeri kadar para girişi sağlanmış olacak.

VESTEL İTİRAZ EDECEK

Vestel'in açtığı davada tazminat tutarı aslında 2 milyar 53 milyon 200 bin euroydu.

Fakat mahkeme bu tutarın sadece 684.4 milyon eurosunun Vestel'e ödenmesini hükmetti.

Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz haklarına sahip.

Vestel'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Özel Durumlar Tebliği madde 17'de düzenlenen haber ve söylentilerin doğrulanması yükümlülüğü kapsamında, bir kısım mecralarda çıkan haberlere istinaden, aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.