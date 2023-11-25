Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı

Diyarbakır’da veteriner teknikeri Eren Şan (38), aşı yaptığı sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı. Tedaviye alınan Şan’a 70’e yakın dikiş atıldı.

KAYNAK: DHA
Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı

Olay, 23 Kasım’da Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi’ndeki Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner teknikeri Eren Şan, hayvanlara aşı uygulaması yaparken, simental cinsi sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı. Kasık ve bacaklarına aldığı darbelerle yere yığılan ve yoğun kanaması olan Şan’a, çalışma arkadaşı Veteriner Hekim Gülnedime Akyüz, tampon yaptı. Şan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Şan’ın bacak ve kasık bölgelerine 70’e yakın dikiş atıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şan’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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