Veterinerler Ceren Eroğlu için yurt genelinde iş bırakıyor

Ankara'da veterinerler, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nun şiddete uğramasını protesto etmeye hazırlanıyor. Ankara Bölgesi Veteriner Odası'nın açıklamasına göre, veterinerler 6 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakacak.

KAYNAK: DHA
Veterinerler Ceren Eroğlu için yurt genelinde iş bırakıyor

Ankara'da veteriner hekim Ceren Eroğlu'nun şiddet mağduru olması, meslektaşlarını harekete geçirdi. 6 Ağustos'ta veterinerler, mesleklerini yaparken uğradıkları şiddeti protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi düzenleyeceğini duyurdu. Bu tarihte veterinerler, yalnızca acil vakalarla ilgilenecekler.

Ankara'da yaşanan vahim olayda, A.K. isimli bir kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölmesinden veterineri sorumlu tuttu. Dört arkadaşıyla birlikte kliniği basan kadın, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu darbetti. Olayın ardından Ankara Bölgesi Veteriner Odası (AVHO) resmi sosyal medya hesabı üzerinden iş bırakma duyurusu yayınladı.

Duyuruda, "Değerli Meslektaşlarımız; Çankaya’da bir meslektaşımıza yapılan menfur saldırı nedeniyle Türkiye genelinde 6 Ağustos Pazar günü kliniklerimizde acil hasta dışında hasta kabul etmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın eylem kararına uyması önemlidir" denildi.

"SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA DAHİL OLMADIĞIMIZ İÇİN SALDIRIYA UĞRUYORUZ"

Şiddet gören veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu ziyaret eden Ankara Bölgesi Veteriner Odası Başkanı Ahmet Baydın, "Her geçen gün toplumda, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı için hizmet veren, fedakarca 24 saat görev yapan meslektaşlarımıza yapılan saldırıların sonu gelmiyor. Gazi meclisimizin açılmasıyla birlikte bütün milletvekillerimize çağrımızdır; sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü bu olaylar son dönemlerde oldukça arttı. Bunun için acil önlem alınması gerektiğini tüm yetkililere duyuruyoruz" diye konuştu.

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