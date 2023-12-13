Veterinerlerden Uyarı: Sahiplenilen Hayvanlar Önce Veterinere Götürülmeli

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de hava sıcaklığı düşmeye devam ederken sokak hayvanları için zor günler yaklaşıyor. Yurttaşlar, sokak hayvanlarına kendi imkanları dahilinde yardım ediyor, bazı yurttaşlar ise sokak hayvanlarını sahiplenip evlerine alıyor.

İHA'nın haberine göre, bu durumla ilgili veteriner hekim Tuğçe Kara, sokak hayvanları için yapılan yuvaların yağmur suyu geçirmiyor olmasına dikkat edilmesi gerektiğini iletti. Kış mevsimi sürerken, daha sık aralıklarla ve bilinçli bir şekilde besleme yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Kara, yemek artıkları değil kuru mamayla besleme yapılmasını tavsiye etti. Sokak hayvanlarının sahiplenilip eve getirilmesi durumunda ise mutlaka veteriner hekim kontrolünün yapılması gerektiğini vurguladı.

“KORUNAKLI YUVALAR AZ MALİYETLE DE YAPILABİLİR”



Daha az maliyetle de korunaklı yuvalar yapılabileceğini ifade eden Tuğçe Kara, “Yuvalar özellikle kediler için gerekli. Belki köpekler o yuvalara girmeyebilir. Beslemeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanlara düzenli yiyecek dağıtımı yapılan bölgelerde kış dönemi gelince bu ihtiyaç biraz daha artıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için beslenme miktarı çoğaltılabilir ve suların donmasını önlemek amacıyla biraz yağ katılabilir. Ama bizim tavsiyemiz tabii ki varsa imkân o hayvanlara bir sahip bulunması. Sokakta bakılacaksa da mutlaka korunaklı yuvalar yapılmalı ve beslenme miktarı arttırılmalı” dedi.



“YEMEK ARTIKLARI SOKAK HAYVANLARINA ZARAR VEREBİLİR”

Sokak hayvanlarına evdeki yemek artıklarını verilmesini önermediğini ileten Tuğçe Kara, insanların tükettiği bazı yiyeceklerin hayvanlar için uygun olmadığının ve onlara zarar verebileceğinin altını çizdi. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, “Tercihimiz kuru mamalardan yana. Bazı vatandaşlarımız iyi niyetli bir şekilde hayvanlara yemek artığı veriyor, çöpe gitmesin ve en azından onlar beslensin diye düşünüyor. Ama dediğim gibi, veterinerler olarak biz bunu tavsiye etmiyoruz. Özellikle kemik, balık kılçığı, çok baharatlı ve yağlı yiyecekler gibi şeyler hayvanlara zarar verebiliyor. Hatta mide ve bağırsak yırtılmasına kadar ciddi ölümcül etkilere neden olabiliyor” dedi.



“SAHİPLENİLEN HAYVANLAR EVE GÖTÜRÜLMEDEN ÖNCE VETERİNER HEKİM TARAFINDAN MUAYENE EDİLMELİ”

Tuğçe Kara, sokaktan hayvan sahiplenmek isteyen yurttaşları da uyardı ve şunları iletti: “Diyelim ki birisi sokakta beslediği hayvanı evine almak istedi.

O zaman ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bir veteriner hekim ziyareti yapılması gerekiyor. Çünkü dışarıda bulunan hayvanlarda iç parazit olmama imkânı yok gibi bir şey. Bu da insanlara bulaşabiliyor. Muhakkak ki iç-dış parazit uygulamalarının yapılması gerekiyor.

Eğer bu hayvanı sahiplenecek kişinin evinde başka bir evcil hayvan varsa da, şahsen yeni sahiplenilen hayvanın 15 gün karantinada tutulmasını öneriyorum. Çünkü herhangi bir insana geçmeyen ama hayvanlar arasında bulaşabilen bazı hastalıklar var.

Hayvan taşıyıcı durumda olabilir. Bu nedenle insanlar kendi evcil hayvanlarını riske atmamak adına sokaktan aldıkları canı bir süre ayrı odada bulundurabilir. Hayvanda hastalık belirtileri varsa tekrar veteriner kliniklerine muayeneye gelip, orada gerekli testlerin ve hastalıkların tespitinin yapılarak tedavisine başlanmasını öneriyorum. Ancak muhakkak daha eve götürmeden, dışarıdan alır almaz bir veteriner kliniğe uğranarak iç-dış parazit uygulamaları yapılmalı. Bir diğer zoonoz (hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara doğal koşullar altında bulaşabilen hastalık) olan da kuduz. Biliyorsunuz ki kuduz aşısı ihmal edilmemeli. Zaten kliniğe uğradıktan sonra veteriner hekim uygun aşı programını hasta sahibine anlatacaktır.”