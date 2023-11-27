Vicdansız gazetecilik. Özgür Özel şehitler için yapılan anıtta dua etti diye bu başlığı attılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla düzenlenen törende II. Dünya Savaşı'nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtına çiçek bırakarak dua etti.

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi ise Özel’in anıt başındaki fotoğrafını kullanarak “Ateşe karşı dua etti” dedi.

Yeni Akit’in bu başlığı pes dedirtti.

Gazeteci Zafer Arapkirli de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

VİCDANSIZ GAZETECİLİK.. Yeni Akit, yine yapmış yapacağını.



Özgür Özel’in, Bosna Hersek’te bir anıtın önünde saygı duruşu sonrası ettiği duayı “ateşe dua” diye çarpıtmış.



Yahu, siz ne ahlâksız heriflersiniz?

Öte yandan gazete yine “Babayı yediler sıra ablada” diyerek, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’e, Kemal Kılıçdaroğlu’na, Özgür Özel, Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu hedef aldı.İktidara yakın gazete, “14-28 Mayıs hezimetlerinin ardından kirli ittifakı hortlatmak için operasyon üstüne operasyon çeken İmamoğlu- Yavaş ve Özel üçlüsü için” Babaları Kılıçdaroğlu'nu yediler ablaları Akşener'e geldi” yorumları yapılıyor” spotunu attı.

Yine bu manşete de Zafer Arapkirli tepki gösterdi. Arapkirli, “SEVİYESİZ MANŞETLER...

Sorsan, "Ciddi siyasi gazete" ayaklarına yatarlar.

Haberin iç sayfalardaki başlığında "Baba Kemal'i yediler" diyerek, sözümona "açmışlar" konuyu...” ifadelerini kullandı.

İki haberde sosyal medyada büyük tepki topladı.