Özgür Özel'den Meral Akşener'e il il iş birliği teklifi. Görüşmenin detayları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Yozgat’ta; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Ayyüce Türkeş Taş, "İttifak değil de belki belli yerlerde galiba iş birliği teklifinde bulundu Sayın Özel, belli şehirlerde ya da belli bölgelerde. Karar organlarımız ne diyecek, ne yapacak? Ona göre yolumuza ya aynı kararla devam edeceğiz ya da bilmiyorum böyle lokal iş birlikleri ya da neyse ben şu anda tam bilmiyorum. Onun değerlendirmesi pazartesi günü netleşecek" dedi.

Taş, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret ettikten sonra partisinin Yozgat İl Teşkilatı’nda parti üyeleriyle bir araya geldi.

Taş, burada düzenlediği toplantıda, basın mensuplarına yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunu. Babası Alpaslan Türkeş’in son olarak Yozgat’tan milletvekili seçildiğini hatırlatan Taş, Yozgat’ın kendisi için de önemli illerden birisi olduğunu söyledi. Türkeş Taş, şunları söyledi:

"FİTNENİN OLDUĞU YERDEN KAÇMALIYIZ"

"Biz eğer burada birlik olamazsak aynı tek yumruk gibi hareket edemezsek seçmene de kendimizi öyle lanse ettiremezsek maalesef yine istediğimiz sonuçları almamız mümkün olmaz. Babam hep söylüyordu, ‘yufka yüreklilerle çetin yollar açılmaz’ diye. Maalesef ülkücülere Türk milliyetçilerine, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyümesi gelişmesi için yola çıkan herkes için yollar çetin olmuştur çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı da manevi konumdan dolayı da Allah'ın bize verdiği misyondan dolayı da bizim düşmanımız etrafımızda çok. Bizim her zaman uyanık ve akıllı olmamız lazım. Bizim kendimizi çok iyi bilmemiz lazım. Biz çok büyük bir devletin evlatlarıyız, milletin evlatlarıyız. Çok güzel bir dine sahibiz. Dinimizde Türk milletinin kültürü de birleştirici olmuş. Bizde hiçbir zaman ayrıştırıcı söylem olmamış, hep kucaklayıcı olmuş. Son zamanlarda olan bu ayrık duruşa, bu Türk milletinin de İslam dininin de şeyine aykırı. Yani biz bunların çok farkında olmalıyız, kendimize sahip çıkmalıyız. Fitneyi örtmek zaten sünnettir. Fitnenin olduğu yerden kaçmalıyız. Bu hassas değerlere gerçekten önem vermemiz gerekiyor. Hem kendi birliğimiz için hem Türkiye için hem de Türkiye'yi gerçekten yönetmek için.”

"ÖNCE KENDİMİZİ AYAĞA KALDIRMAMIZ LAZIM"

"Önce kendimizi ayağa kaldırmamız lazım ve inanın ki bu gidilen yolda yanlış insan varsa kendiliğinden o insanlar da ayıklanıyor” şeklinde konuşan Taş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunda hiçbir problem yok. Sonunda kalanlar hep iyi olanlar, hep güçlü olanlar, hep bu millete faydalı olanlar olacak. Ben ona da çok eminim. Siyasi partiler, ‘ben bu millete bu en iyi bu tüzüğümle, elimdeki bu tüzüğümle, bu millete, bu devlete en iyi ben hizmet edeceğim’ diye halkın karşısına çıkar. Biz de kendi tüzüğümüze, kendi kişiliğimize, kendi projelerimizle, kendi adaylarımızla biz sizi en iyi yöneteceğiz diye seçmenin karşısına çıkacağız. Onları ikna etmeye çalışacağız. Seçim bittikten sonra herkes herkese hizmet eder, çünkü artık yarış bitmiştir. O seçilen vekil, o seçilen belediye başkanı, o seçilen cumhurbaşkanı, her neyse, başbakan yok artık ama işte milletvekili neyse o bölgenindir artık, o ülkenindir, o ilindir, o ilçenindir. O yüzden bütün insanlara eşit davranmalı, hizmet etmelidir. Yani asıl amaç hizmettir, siyasi partiler araçtır. Bunun bilincinde olup birleştirici, güçlü, kendimize sahip çıkarak hızlı bir şekilde ayağa kalkmanın yollarını aramalıyız."

"GALİBA İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDU SAYIN ÖZEL"

Bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen yerel seçimlerde ittifak gündemli görüşmeyi değerlendiren Türkeş Taş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Anladığım kadarıyla genel başkanla birebir konuşmadım ama ittifak değil de belki belli yerlerde galiba iş birliği teklifinde bulundu Sayın Özel, belli şehirlerde ya da belli bölgelerde. Şu anda tam bilmiyorum, tekrar tekrar ediyorum, yanlış anlaşılmasın ama tabii ki bizim partide şöyle bir işleyiş var; Genel Başkan kendi karar vermiyor. Partinin yetkili organlarını topluyor. Bu da öncelikle divan ve milletvekilleri, sabah toplanacağız. 3'te de Genel İdari Kurulu toplanacak. Halihazırda bildiğiniz üzere Genel İdare Kurulumuz hür ve müstakil girme konusunda bir karar aldı. 81 ilde, her ilçede ve beldede İYİ Parti kendi adayını çıkaracaktı ve çıkarmaya da devam ediyoruz. Dört şehirde toplam 46 tane ilçe, şehir, bir tanesi büyükşehir kendi adaylarımızı açıkladık zaten. Açıklamaya da devam ediyoruz. Çarşambaları grup toplantımızda ilçe adaylarını açıyor. İl ve büyükşehir adaylarının Genel Başkanımız illeri ziyaret ederek açıklıyor. Özel'in ne dediğini orada ben de bizatihi duyacağım. Ve karar organlarımız ne diyecek, ne yapacak? Ona göre yolumuza ya aynı kararla devam edeceğiz ya da bilmiyorum böyle lokal iş birlikleri ya da neyse ben şu anda tam bilmiyorum. Onun değerlendirmesi pazartesi günü netleşecek."