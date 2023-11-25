Özgür Özel’den Gazze mektubu. 120 lidere gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120 siyasi partinin liderlerine Gazze için mektup yolladı. Özel mektupta bölgede kalıcı ateşkes için inisiyatif çağrısı yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel’den Gazze mektubu. 120 lidere gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupla, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin somut adımlar atılması ve kalıcı bir ateşkesin tesisi için inisiyatif alınması çağrısında bulundu.

Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120’yi aşkın siyasi parti liderine gönderdiği mektubunda, Gazze’de yaşananlara ilişkin somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Aralarında 12 hükümet başkanı ve 4 bakanın da bulunduğu Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi partilerin genel başkanlarına gönderilen mektupta, “7 Ekim’den bu yana yaşamını yitiren 14 bin Filistinlinin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu, sağlık görevlileri, gazeteciler ve BM görevlilerinin hayatlarını kaybettiği, su, yakıt, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşandığı belirtildi. Özel, “Gazze’de yaşananların, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yüzyılı aşkın bir süredir savunduğu, insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin refahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilke ve normlara aykırı olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı. Özel, “Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir. Tüm üye partileri, İsrail’in sivillere yönelik aralıksız saldırılarını durdurmak için yerleşik ilkelere bağlı kalmaya ve somut tedbirler almaya çağırıyor, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için acil çağrıda bulunuyorum” dedi.

“DÜNYADAKİ SİYASİ AKRABALARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor. Bu insanlık suçunun önüne geçmek, bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor. Savaşın durdurulması için sosyal demokratlar ve sosyalistler daha etkin inisiyatif almalılar. Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, Orta Doğu’dan siyasi partilere gönderdiğim mektupla, Sosyalist Enternasyonal üyesi parti liderlerine, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanınması da dahil harekete geçme çağrısında bulundum. Sivil ölümlerin, çocuk ölümlerinin durdurulması, hastanelerin, mülteci kamplarının bombalanmasına son verilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” ifadesini kullandı.

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