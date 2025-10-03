Victor Osimhen Galatasaray'ı korkutuyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen, için sıcak bir gelişme yaşandı. Nijerya Milli Takımı'ndan davet alan golcü oyuncu, sarı-kırmızılıları bir kez daha tedirgin etti.

Galatasaray'da sakatlığının ardından yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, ülkesi Nijerya'nın Lesoto ve Benin'le oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray'da Osimhen'in milli takımdan davet alması endişeye yol açtı. Osimhen, önceki milli arada Ruanda maçında sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

