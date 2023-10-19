Viking gemisi Akdeniz’e açılıyor

Viking gemisi Saga Farmann, Rahmi M. Koç Müzesi'nden Akdeniz’e yolcu edilecek.

KAYNAK: AA
Viking gemisi Akdeniz’e açılıyor

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Tonsberg kentinden 29 Nisan'da yola çıkan ve 100'den fazla kanal geçerek 3 bin 500 kilometre yol kat eden gemi, İstanbul'a ulaştıktan sonra 15 Ağustos'ta müzede sergilenmeye başladı.

Bin yıl önce kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin bire bir kopyası olan 20 metrelik gemi, ekim ayı sonunda Şehir Hatları Haliç Tersanesi'nde bakıma alınacak.

thumbs-b-c-024f67e4e48b6a5a9e171aa9b613d7d9.jpg

Modern Vikingler'in tarihe geçen 93 günlük deniz yolculuğunu yaptığı geminin kopyası, tersanedeki işlemlerin ardından Akdeniz'e yelken açacak.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde yarın, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ve Norveç Oseberg Viking Miras Vakfı iş birliğiyle "İki Gemi ve 10. Yüzyılın İki Gemi İnşa Tekniği: Yenikapı 12 ve Saga Farmann" başlıklı panel gerçekleşecek.

Panelde, Saga Farmann ile 2019'dan bu yana müzede sergilenen Yenikapı 12 gemisi ele alınacak.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım" Gündem
İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım"
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi Gündem
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi
Hasankeyf’te kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Gündem
Hasankeyf’te kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Gündem
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı Spor
Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı