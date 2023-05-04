Viktor Orban'dan liberalizm eleştirisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, liberalizmi "virüs"e benzeterek sağcı küresel bir hareketin "yenilikçi elitleri" bertaraf etmek için eyleme geçtiğini söyledi.

Orban, başkent Budapeşte’de düzenlenen "Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nın açılışındaki konuşmasında, eşcinseller, göçmenler ve çocuklara okullarda verilen eğitimlerin içeriğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Göçe, savaşa ve cinsiyete hayır" diyen Orban, göçmenlere yönelik ülkesinin uyguladığı katı kuralların farklı ülkelerce de hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Orban, "Macaristan’ın aslında muhafazakar politikaların geleceği üzerine deneylerin yapıldığı bir kuluçka merkezi" olduğunu söyleyerek yenilikçiliği ve liberalizmi "virüs"e benzetti.

Başbakan Orban, "Macaristan’ın yalnızca yenilikçileri ve liberalleri yenmek ve muhafazakar bir Hristiyan siyasi dönüşüme yol açmak hususunun konuşulduğu bir ülke olmadığını, bunun icraata da döküldüğü bir ülke olduğunu" ileri sürdü.