Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile 1-1 berabere kaldı ve grubunu lider tamamladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

Montella'nın sözleri şu şekilde;

''Çok zorlu bir karşılaşma geçirdik. İlk başta onların fiziksel gücünü çok daha fazla hissettik. Galler de kendi evinde her zaman iyi oynadığını tekrardan gösterdi. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik.

İkinci yarıda mental olarak karşılık vermeye başladık. Memnunum. Özellikle çalışanlarımız, bize destek veren herkes için çok mutluyum. Lider olarak bitirdik grubu. Beni ilk çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım.

Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım, gurur meselesi bu.

Üçüncü torbadaki takımlarda zorlu ekipler. Kim çıkarsa çıksın zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi her seferinde ülkemizin ruhuyla sahada olacağız."