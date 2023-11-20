Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı

Şerafettin Tilki'nin aylar önce Yeniçağ'da yazdığı 'Sacha Boey Türk Milli Takımı'nda forma giyecek mi' konusu Vincenzo Montella'nın basın toplantısında soruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu Cenk Özkacar, EURO 2024 Elemeleri son maçında Cardiff City Stadı'nda Galler ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

ŞERAFETTİN TİLKİ YAZMIŞTI

Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki, geçtiğimiz aylarda Yeniçağ'da Sacha Boey'in Milli Takım'a geçmesi ile ilgili bir konuyu gündeme taşımış ve konuyla alakalı yazı yazmıştı.

Montella'ya toplantıda "Sacha Boey ve Gedson Fernandes'i devşirme olarak milli takıma kazandırmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusu soruldu.

Montella ise soruya "Sacha Boey hakkındaki haberleri duymuştum ama Fernandes'i ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam Türk statüsüne geçmesi için 5 sene oynaması gerekiyor. Kalbi Türkiye ile atan futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye için atıyor." cevabını verdi.

Montella'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

-Lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz kendi evinde çok güçlü oynayan bir rakip, buna hazırlıklı geldik. Lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tarihimize baktığınızda da grup aşamasını hiç lider tamamlayamadık, bunu ilk defa başarmak istiyoruz.

-Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Belki puan kaybedeceklerdir ama bizim kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Kendi işimizi yapmaya ve kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi evimizde Ermenistan ile berabere kaldık.

-Kadroya 29 futbolcu çağırdık, bazıları sakatlıktan ve bazıları farklı durumlardan geri gitti. Buraya çağrılan futbolcuların hepsi ilk 11'de oynayabilecek durumda. Rakibe göre, taktiğe göre herkes oynayabilecek durumda. Yarın da farklı bir strateji olabilir.

-İki sene burada çalıştım, o yüzden baktığınızda buradaki futbolcuları tanımaya başladım. Onların duruşu, sahada gösterdikleri performansı değerlendirme şansım oldu. Bu milli takıma inandığım için geldim, bu kadar genç takım olmasına rağmen büyük işler yapabileceklerini biliyorum ve buna inandığım için milli takım hocası olmak istedim.

-Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de yüksek olacak. İlk çağırdığım günden bu yana beni heyecanlandıran ve mutlu eden bir futbolcu. Bu performansı bizim için de sevindirici.

-Maçların sürelerinin artık 100 dakikayı bulduğunu unutmamak gerek. Hırvatistan maçını da seyrettim, çekingen duran bir Galler vardı. O strateji ile maçı kazandılar. Hesap yapacağınız süreler son 5 dakikadır, maçtan önce farklı stratejilere çalışmanız gerek. Hazırlıklı olmanız ve maçı kazanmanız gerekiyor. Yarın istediğimiz de maçı kazanmak.

-Soru: Artık EURO 2024 kura çekimini ve torbaları hesaplamaya başladık. Üçüncü torbada daha iyi takımlar olduğu görülüyor. Hiç bu maçı kaybedip 3. torbada yer almak daha iyi olurdu diye bir düşünceniz oldu mu?

-Cevap: Kontrol edemediğim şeylerde hesap yapmayı seven bir insan değilim, kontrol edemediğim şeylerde enerjimi harcamam. Kontrol edemediğim bir tek gerçek var, kazanmak istiyoruz. Kazanmak ve tarihe geçmek istiyoruz

CENK ÖZKACAR'IN AÇIKLAMALARI
-Grubun son maçı, o yüzden önem taşıyor. Buraya lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Bir puan yeterli olmasına rağmen kesinlikle bunu düşünmüyoruz. Kazanmak için geldik. Kazanıp EURO 2024'e grubun lideri olarak gitmek istiyoruz.

-Çok uzak olduğum bir pozisyon değil, futbola başladığım günden bu yana müsabaka fark etmeksizin bana her zaman görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bu nedenle takımımda da ara sıra sol bekte görev yapıyorum, burada da. Mevkimi yadırgadığım herhangi bir durum yok. Takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Keyif aldığım bir mevki diyebilirim.

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