Kenan Yıldız mucizesi. Montella'nın kritik hamlesi. Liderlik işte böyle geldi

Büyük zaferlerin ardından oynanan maçlar her zaman zordur. İster istemez akıldan çıkmaz o güzel anlar.



Almanya karşısında elde ettiğimiz muhteşem galibiyetin etkilerini doğal olarak Galler karşısında hissedecektik.



Montella da böyle düşünmüş olacak ki, Almanya maçının ilk 11'inden tam 8 değişiklik yaparak Galler karşısına çıktı.



Altay, Zeki, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Emre Akbaba (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı), İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız ve Yusuf Yazıcı kulübeye çekilmişti.



Yerlerine Uğurcan Çakır, Cenk Özkaçar, Samet, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper görev almıştı.



Ancak bu da yeterli olmadı. Maça öyle kötü başladık ki, etkileri neredeyse ilk yarı boyunca devam etti. 32. dakikada biri zorunlu 2 değişiklikle müdahale etti İtalyan hoca.



Sakatlanan Uğurcan'ın yerine Altay, sert Galler savunmasında etkili olamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine de Yusuf Yazıcı girdi.



Tek organize ve tehlikeli atağımızı 42'de geliştirdik. Kerem Aktürkoğlu altı pastan çok net kaçırdı.



İkinci yarıya Cenk-Zeki değişikliğiyle başladık. Böylece Zeki sağ beke, Ferdi de her zaman etkili olduğu sol beke geçti. Bana göre en önemlisi bu kritik hamleydi. Çünkü Ferdi sol bekte gerçek kimliğine kavuştu.



Beklenen oyunumuzu yavaş yavaş ortaya koymaya başladık.



Barış Alper'in yerine Almanya maçının yıldızlarından Kenan Yıldız da oyuna girince iyice keyiflendik.



Beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz gol de onun kazandırdığı penaltıyla geldi.

Topun başına geçen Yusuf Yazıcı, Ay-Yıldızlı ekibimizi zirveye taşıdı.



Çok mutluyuz çok.



Bekle bizi Almanya, EURO 2024'te daha çok adımızdan söz ettireceğiz.