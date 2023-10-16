Vincenzo Montella İtalya'da gündem oldu. Türkiye'nin Almanya vizesi ülkede ses getirdi

Milli Takım'ın Letonya zaferinin ardından EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesini garantilemesi, teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ülkesi İtalya'da gündem oldu.

KAYNAK: AA
Vincenzo Montella İtalya'da gündem oldu. Türkiye'nin Almanya vizesi ülkede ses getirdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda ilk iki sırayı almayı garantilemesiyle finallere gitme hakkı kazanması, İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu.

Ay-yıldızlıların dün akşam D Grubu'nda rakibi Letonya'yı 4-0 yenerek grubunu ilki iki sırada bitirmeyi garantilemesi ve bu sayede EURO 2024 bileti alması, milli takımı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesinde de yankı yarattı.

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Montella, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götürüyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Dünkü maçlar neticesinde Vincenzo Montella'nın Türkiye'si Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı." yorumunu yaptı.

Gazetenin internet sitesindeki haberde de "Montella'nın Türkiye'si iyi başladı, çok çabaladı, son bölümde şov yaptı. Türkiye, maçın son düdüğüyle kutlama yaptı. Montella yönetimindeki milli takım, iki maçta iki galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de "Montella, Türkiye Avrupa Şampiyonası'na uçuyor" başlığını kullandığı haberinde, "Vincenzo Montella, Türkiye ile çıktığı iki maçta idol haline geldi. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na gitmesini sağladı. Bu, ülkenin tarihinde daha önce hiç olmamış bir şey. Hırvatistan'daki sürpriz galibiyetin ardından elemeleri geçmek için Letonya karşısında 3 puana ihtiyaç vardı. Türkler ilk yarıda zorlansalar da ikinci yarıda 4 golle maçı aldı. Montella'nın milli takımı, Almanya'daki finallerde 7 milyon Türk'ün desteğini arkasında sayabilir." ifadeleri yer aldı.

Gazetenin internet sitesindeki haberde de ayrıca Montella'nın Türkiye'yi bir Avrupa Şampiyonası'na taşıyan ilk yabancı teknik direktör olduğu da belirtildi.

Tuttosport gazetesi de "Montella'nın Türkiye'si EURO 2024'e yükseldi" başlığını kullandı.

(AA)

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