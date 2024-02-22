Vincenzo Montella Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sırada A Milli Futbol Takımı’nın başında bulunan Vincenzo Montella, Pendikspor’un idmanına konuk oldu.

Montella ve A Milli Takım’ın diğer yetkilileri, Pendikspor’un teknik patronu Ivo Vieira ve oyuncularıyla birlikte sohbet etti.

Yapılan ziyarete ilişkin Pendikspor’dan yapılan paylaşımda, "Montella, sohbetin ardından antrenmanımızın tamamını takip etti İtalyan teknik adam, teknik direktörümüz Ivo Vieira, yöneticilerimiz ve futbolcularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi" İfadelerine yer verildi.