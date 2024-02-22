Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu dünyaya meydan okudu. Bu sözler çok konuşulur

İtalya Serie A ekibi Inter fomasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, bu kez performansıyla değil açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Milli yıldızımızın Hakan, Alman basınından DAZN'a çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İddialı sözler sarf eden Hakan Çalhanoğlu, "Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu söyledim, kimse inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum" dedi.

Attığı goller konusunda da hiç mütevazı olmayan milli futbolcu, "Benim gollerimi kimse atamaz. 1 metreden değil, uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum" diye konuştu.

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim" diyen Hakan Çalhanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor. Topu geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. İdollerimden bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"