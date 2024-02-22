Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Futbolcular canlı yayın yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Futbolcular canlı yayın yaptı
Sport Recife taraftarları, Fortaleza takım otobüsüne bomba attı, futbolcular ölümden döndü.

Dünya Brezilya'dan gelen haberle sarsıldı. Futbol karşılaşmasının ardından büyük bir skandal yaşandı.

Güney Amerika temsilcileri Sport Recife ile Fortaleza; kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maç sonrası dönüş yolculuğuna geçen Fortaleza'nin takım otobüsüne Sport Recife taraftarları bombalı saldırı düzenledi.

Bombalı saldırı sonrası otobüste bulunan 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Joao Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Titi ve Britez ile Lucas Sasha tedavi altına alındı.

Otobüsün son görüntüsü saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, suçlular bulunana kadar maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Başkan Paz yaşananlara tepki gösterip, "Ricardo'da 6, Escobar'da 13 dikişi var. Bu bir cinayet girişimiydi" dedi.

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