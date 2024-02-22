Gençler istedi Yattara şov yaptı. Bir anda ayağa kalktı salonu coşturdu

Kaynak: İHA
Gençler istedi Yattara şov yaptı. Bir anda ayağa kalktı salonu coşturdu
Trabzonspor'un eski yıldızlarından İbrahim Yattara'nın, kolbastı konusundaki hüneri izleyenleri hayran bıraktı.

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Yattara; Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Eski futbolcular Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan'ın da yer aldığı organizasyonda eğlenceli anlar yaşandı.

İbrahim Yattara; genç bir katılımcının isteğini kırmadı ve kolbastı oynama konusundaki hünerini sergiledi.

Performansıyla büyük alkış alan İbrahim Yattara, salonu coşturdu.

Bir sonraki sonraki etkinlikte gençlerle futbol oynamak istediğini söyleyen Yattara, "Beni yabancı zannetmeyin, ben Türk'üm zaten. Bir dahaki programda sizinle top oynamak istiyorum" dedi.

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