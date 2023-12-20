Viraja hızlı giren hafif ticari araç tepe taklak oldu

Kaynak: İHA
Viraja hızlı giren hafif ticari araç tepe taklak oldu
Düzce'de köyden inen hafif ticari araç, virajı alamadı ve yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araç içinde bulunan kazazedeler araç yanına çıkarken, sıkışan bir kadını ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı Derdin köyü yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Derdin köyünden Düzce şehir merkezine giden Turgay S.'nin kullandığı hafif ticari araç, viraja hızlı girdiği için takla atarak yol kenarına savruldu. Ters dönen araçta bulunan Ahmet Hamdi K., Ediz S. ve Turgay S. olaya tanıklık eden vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

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ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Nihal Ö.K. isimli kazazede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerini çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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