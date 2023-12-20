Yozgat’ta zincirleme kaza. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta zincirleme kaza. 3 yaralı
Yozgat-Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında gerçekleşti. O.Y. idaresindeki tır hatalı U dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen G.C. idaresindeki otomobil duramayarak tıra yandan, A.T. idaresindeki başka bir otomobil ise G.C. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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