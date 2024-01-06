Vitamin deposu şifa kalkanı ortaya çıktı. Kolesterolü düşürüyor. Kalp hastalığı riskini düşürüyor

Pikan cevizi, lezzetli tariflere ve sağlıklı diyetlere eşlik eden bir kuruyemiş çeşididir. Özellikle ünlülerin tercih ettiği bu ceviz, 19 farklı vitamin ve mineral içerir. Pikan cevizinin faydalarını merak ediyor musunuz?

Pikan cevizi, son zamanlarda hem faydaları hem de fiyatıyla gündemde. 19''dan fazla vitamin ve mineral barındıran bu ceviz, hem besleyici hem de doyurucudur. Ünlülerin de diyet listelerinde yer verdiği pikan cevizi, salata, kek gibi yemeklere katılabileceği gibi tek başına da atıştırmalık olarak tüketilebilir. Pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları nelerdir? İşte size pikan cevizi ile ilgili bilgiler…

Pikan cevizi, Kuzey Meksika ve Güney Amerika''da yetişen bir hikori ağacının meyvesidir. Vitamin ve minerallerle dolu bir besin kaynağıdır. Ayrıca, çiğ cevizler kolesterol, sodyum ve karbonhidrat içermez. Tereyağlı bir lezzete ve doğal bir tatlılığa sahip olan pikan cevizi, lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır.

FAYDALARI NELERDİR?

Pikan cevizi, A vitamini, E vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bazı B vitaminleri ve çinko gibi 19''dan fazla vitamin ve mineral sağlar. Kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Ayrıca şu faydaları vardır:

Doymamış yağlar makul miktarda alındığında kan kolesterolünü azaltarak kalbi korur. Bunun yanında, kolesterol ve sodyum içermeyen, karbonhidratı az olan doğal ve kaliteli bir protein kaynağıdır.

Cevizlerde bulunan omega-3 yağ, ağrıyı hafifletir ve artrit iltihabını önler.

Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko, kuruyemişlere iltihap karşıtı özellikler katar.

Cevizlerdeki A vitamini, E vitamini ve çinko, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enfeksiyonlarla mücadele etmenize ve hasarı tamir etmenize yardımcı olur. Cevizler ayrıca folat içerir, bu da DNA''nızda kansere neden olabilecek değişiklikleri önler. Vücudu Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve hücre hasarına bağlı kanserlerden korur.