Yüksek kolesterol nasıl düşer?

Yüksek kolesterol, kanda çok fazla yağ bulunmasının neden olduğu sessiz ama tehlikeli bir durumdur. Yüksek kolesterol, kalp krizi, felç, damar tıkanması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek kolesterolün tedavisinde, yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve ilaç kullanımı birlikte yürütülür.

Yaşam tarzı değişiklikleri, yüksek kolesterolü önlemek veya düşürmek için yapılması gereken ilk adımdır. Bunlar arasında, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak, stresi azaltmak sayılabilir.

Diyet, yüksek kolesterol tedavisinde önemli bir rol oynar. Kolesterol seviyesini düşürmek için, doymuş yağ, trans yağ, kolesterol, şeker ve tuz içeren yiyecekleri azaltmak gerekir. Bunun yerine, lif, omega-3 yağ asitleri, bitkisel steroller, antioksidanlar ve vitaminler içeren yiyecekleri tercih etmek faydalıdır. Örneğin, yulaf, ceviz, badem, zeytinyağı, avokado, balık, sarımsak, soya, yeşil çay, kırmızı üzüm, domates, havuç, brokoli, ıspanak, portakal, elma, kivi gibi yiyecekler kolesterolü düşüren gıdalar arasındadır.

İlaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve diyete rağmen kolesterol seviyesi yüksek kalan veya kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler için gerekebilir. Kolesterolü düşürmek için birçok çeşit ilaç vardır. Bunlar arasında en sık kullanılanlar statinlerdir. Statinler, karaciğerde kolesterol üretimini azaltarak kan kolesterol seviyesini düşürürler. Statinlerin yanı sıra, ezetimib, fibratlar, nikotinik asit, safra asidi bağlayıcıları gibi diğer ilaçlar da kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Doktorunuz, sizin için en uygun ve etkili ilacı belirleyecektir. İlaç tedavisine başladığınızda, doktorunuzun tavsiyelerine uymalı, ilacı düzenli olarak almalı ve olası yan etkileri doktorunuza bildirmelisiniz.

Yüksek kolesterol, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durumdur. Bu nedenle, kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmak için, yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve ilaç tedavisi gibi yöntemleri uygulamalısınız. Kolesterol seviyenizi ölçtürmek ve doktorunuzla görüşmek için düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin.