Vivo S17e’nin fiyatları sızdı. Özellikleri de açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Vivo, yeni modelinde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemciye yer verdiklerini açıkladı. TSMC tarafından geliştirilen 4nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeği bulunuyor.

FİYATLAR

Vivo S17e fiyat listesi ise şu şekilde:

8 GB/128 GB varyant: 301 dolar

8 GB/256 GB varyant: 330 dolar

12 GB/256 GB varyant: 358 dolar

ÖZELLİKLER

6.78 inç FullHD Plus 3D kavisli ekran ile tanıtılan cihaz, ekran performansı konusunda beklentileri karşılıyor. Şirket, yeni modelinde120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panele yer verdiklerini açıkladı.

İkili kamera dizilimine sahip modelde 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera ve 2 Megapiksel ikincil kamera bulunuyor. Cihazın öz çekim kamerasında ise 16 Megapiksel lense yer verilmiş.

Vivo, uygun fiyatlı olmasına karşın S17e modelinde LPDDR4X ve UFS 2.2 teknolojileriyle karşımıza çıktı. Cihazda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle beraber 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.